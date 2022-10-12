ВСУ сбили четыре вертолета врага всего за 18 минут

Главное: Сегодня, 12 октября, бойцы ВСУ всего за 18 минут сбили 4 вражеских вертолета. Ударные аппараты противника были уничтожены на юге Украины с 8.40 по 8.58.

Детали: Утром 12 октября зенитные ракетные подразделения на юге Украины сбили четыре вражеских ударных вертолета за 18 минут. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.



«С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении», — уточнили военные.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные — по линии фронта.

«Боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится», — добавили в Воздушных силах.

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