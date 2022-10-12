В крымских городах введен высокий уровень террористической опасности

Главное: Российские захватчики объявили высокий уровень террористической опасности в Керчи, Джанкое и других городах. Такая ситуация будет продолжаться до 23 октября.

Детали: Российские оккупанты ввели высокий уровень террористической угрозы после взрыва на Крымском мосту в Керчи, Джанкое и других населенных пунктах. Об этом сообщил проект Радио Свобода под названием Крым. Реалии в среду, 12 октября.

«В Керчи и Ленинском районе Крыма до 23 октября будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности», — сказано в сообщении.

Этот уровень террористической угрозы захватчики установили также в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, на объектах «министерств» России в Крыму.

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