В Украине бумажные деньги будут заменять монетами

Главное: Бумажные деньги в Украине будут заменять монетами. Это коснется банкнот номиналлм 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007-х годов.

Детали: С 1 января 2023-го года НБУ начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007-х годов. Их планируют заменить монетами 5 и 10 гривен и банкнотами 20 и 100 гривен нового поколения.

Финансовый регулятор поясняет, что банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций.

Кроме этого НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Поясняется: «Попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в оборот, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшей утилизации. Но такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать».

Отмечается, что постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие серебристые монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018-го года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.

В тему: С начала войны Украина получила 19,4 миллиарда долларов финансовой помощи.