С начала войны Украина получила 19,4 миллиарда долларов финансовой помощи

Главное: С февраля Украина получила 19,4 миллиарда долларов в виде финансовой помощи. Ожидаются новые транши.

Детали: Министерство финансов сообщает, что с начала войны Украину уже получила 19,4 миллиарда долларов в виде целевой помощи. Об этом рассказал министр Сергей Марченко во время встречи с американским коллегой министром Джанет Йеллен в Вашингтоне,

По его словам, до конца этого года наша страна рассчитывает получить еще пять миллиардов евро от ЕС, 4,5 миллиарда долларов от США и 1,3 миллиарда долларов от МВФ.

Уточняется, что грантовая помощь США достигла 8,5 миллиардов долларов.

Поясняется, что деньги были направлены в госбюджет Украины для стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.

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