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Новости > ЗАЭС снова обесточена

ЗАЭС снова обесточена

Агата Кловская
12.10.22 12:53
76
ЗАЭС снова обесточена

Главное: Россияне повредили подстанцию Днепровскую в Днепропетровской области. В результате этого Запорожская атомная электростанция второй раз за неделю работает на дизель-генераторах.

Детали: В среду, 12 октября, в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция Днепровская в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС — Днепровская. Об этом сообщает в Telegram Энергоатом.

Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

«Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии», — говорится в сообщении Энергоатома.

Также на аварию на ЗАЭС отреагировали и в МАГАТЭ. Его глава Рафаэль Гросси заявил, что «повторное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает обеспокоенность и говорит о необходимости создания защитной зоны вокруг станции». Об этом о написал в Twitter.

Напомним, в ночь на 8 октября высоковольтная линия ЗАЭС была повреждена в результате российских обстрелов, что привело к полному обесточиванию станции.

В тему: Россия пытается аннексировать крупнейшую в Европе украинскую атомную электростанцию. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение российского президента юридическим рейдерством.

Тэги: электроэнергия, новости Украины, Запорожская АЭС, война в Украине

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