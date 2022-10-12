ЗАЭС снова обесточена

Главное: Россияне повредили подстанцию Днепровскую в Днепропетровской области. В результате этого Запорожская атомная электростанция второй раз за неделю работает на дизель-генераторах.

Детали: В среду, 12 октября, в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция Днепровская в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС — Днепровская. Об этом сообщает в Telegram Энергоатом.

Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

«Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии», — говорится в сообщении Энергоатома.

Также на аварию на ЗАЭС отреагировали и в МАГАТЭ. Его глава Рафаэль Гросси заявил, что «повторное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает обеспокоенность и говорит о необходимости создания защитной зоны вокруг станции». Об этом о написал в Twitter.

Напомним, в ночь на 8 октября высоковольтная линия ЗАЭС была повреждена в результате российских обстрелов, что привело к полному обесточиванию станции.

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