Германия передала Украине первую батарею систем ПВО IRIS-T

Главное: Германия передала Украине одну батарею систем ПВО на следующий день после начала массированных ракетных ударов России. Остальные должны поступить в следующем году.

Детали: Германия во вторник, 11 октября, передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T, сообщает издание Spiegel.

По информации СМИ, передача состоялась вблизи польско-украинской границы.

Украина получила батарею систем ПВО. Остальные должны поступить в следующем году.

Передача Западом Украине систем противовоздушной обороны положила начало новой эре ПВО для нашего государства. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

«В Украине началась новая эра ПВО. IRIS-T из Германии уже здесь. Американские NASAMS приближаются. Это только начало. И нам нужно больше», — говорится в сообщении.

Министр напомнил, что Россия является террористическим государством, а моральный долг официального Киева и ВСУ — закрыть небо над Украиной, «чтобы спасти наш народ».

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