В Киеве повысился уровень воды в Днепре

Главное: Уровень воды в Днепре в Киеве поднялся. В КГГА объяснили, почему.

Детали: В Киеве фиксируется повышение уровня воды в Днепре. Это объяснили в КГГА.

Сообщается, что поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержки объединенной энергетической системы Украины.

Подчеркивается, что городские службы контролируют ситуацию.

Ожидается, что уровень воды стабилизируется в течение недели.

В «Укргидроэнерго» говорят, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме, а компания продолжает обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в Объединенной энергосистеме Украины.

Кроме этого киевлян просят уменьшить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние пиковые часы нагрузок с 17-00 до 22-00.

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