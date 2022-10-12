В Запорожской области погибли электрики

Главное: Электрики погибли в Запорожской области. В результате обстрела.

Детали: В Орехове (Запорожская область) в результате обстрела погибли два работника районных электросетей, а еще двое получили ранения. Об этом поведал глава местной областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, при выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного обстрела погибли двое сотрудников районных электросетей Дмитрий Стариченко и Роман Мельник.

Раненные Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев были доставлены в госпиталь.

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