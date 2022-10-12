На нефтепроводе «Дружба» произошла разгерметизации

Главное: На нефтепроводе «Дружба» случилось ЧП. Тут произошла разгерметизации.

Детали: В Польше случилась разгерметизации на нефтепроводе «Дружба». В семидесяти километрах от Плоцка.

Местный оператор PERN информирует, что поздно вечером вторника, 11 октября, системы автоматизации выявили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода.

Сообщается, что это магистраль, по которой нефть поступает в Германию.

На место инцидента немедленно отправились аварийные службы PERN и Государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Подчеркивается, что причины происшествия пока неизвестны.

Поляки говорят: «Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений».

Справка :

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный по территории Беларуси, Польши и Германии, и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

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