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Новости > В десяти епархиях священники УПЦ отпели защитников Украины и жертв обстрелов

В десяти епархиях священники УПЦ отпели защитников Украины и жертв обстрелов

Александра Кудрявцева
12.10.22 10:45
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В десяти епархиях священники УПЦ отпели защитников Украины и жертв обстрелов
Главное: В Каменской, Владимир-Волынской, Волынской, Черновицкой, Полтавской, Мукачевской, Хустской, Александрийской и Полесско-Сарненской епархиях отпели погибших украинских воинов, а в Запорожской епархии отпели невинных жертв российских ракетных обстрелов Запорожья.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
 
В Каменской епархии в городе Верховцево состоялось отпевание погибшего воина Дениса Щербакова. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Верховцевского округа протоиерей Владимир Хилевич в сослужении духовенства благочиния.
 
Духовенство Владимир-Волынской епархии в селе Глухи Дубеченской общины провело в вечность воина Богдана Крикончука.
 
Чин отпевания возглавил благочинный протоиерей Сергей Никонюк в сослужении настоятеля местного прихода протоиерея Адама Хотинского и священников района.
 
В Волынской епархии УПЦ духовенство Киверцовского благочиния отпело погибшего защитника Украины Романа Сороки.
 
Заупокойное богослужение в Николаевском храме города Киверцы возглавил протоиерей Александр Кондратюк в сослужении духовенства благочиния.
 
На Буковине благочинный Герцаевского округа Черновицкой епархии протоиерей Павел Думитру в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Горбово возглавил чин отпевания погибшего защитника Украины Павла Дяволюка.
 
В Полтавской епархии провели последний путь воина Руслана Колодяжного.
 
«3 октября при выполнении боевого задания вблизи города Бахмут Донецкой области в результате попадания мины в непосредственной близости к транспортному средству Руслан получил ранения. К сожалению, ранения оказались несовместимы с жизнью. Дома его ждали жена, дочь, сын и родители», — сообщает епархиальный сайт.
 
Возглавил заупокойное богослужение настоятель Пантелеймоновского храма села Руденковка Новосанжарского округа священник Александр Мельник.
 
На Закарпатье в кафедральном соборе в честь Почаевской иконы Божией Матери отпевание 24-летнего воина Эдуарда Лукандия совершил секретарь Мукачевской епархии протоиерей Виктор Мисо.
 
Священники Мукачевской епархии в селе Полянская Гута на Перечинщине отпели погибшего воина Михаила Чомоляка.
 
Заупокойное богослужение возглавил благочинный района протоиерей Владимир Грицько.
 
Также в Закарпатье, в селе Великая Копаня, священники Хустской епархии отпели воина Александра Корика.
 
Священники Александрийской епархии УПЦ отпели защитника Украины Владимира Севого. Возглавил заупокойное богослужение клирик епархии протоиерей Михаил Андришко.
 
Священники Полесско-Сарненской епархии отпели павшего Героя, воина Александра Стецюка. Возглавил заупокойное богослужение благочинный Костопольского округа архимандрит Илларион (Клебан). Чин отпевания был совершен в Свято-Покровском храме села Большой Стидин.
 
В Запорожской епархии отпели убиенных рабов Божьих Константина и Лилию — семейную пару, погибшую в результате российского ракетного удара по одной из многоэтажек города Запорожья 6 октября.
 
«Молимся, чтобы Всемилостивый Господь упокоил души там, где праведные покоятся, и даровал им Царство Небесное», — написал на своем Телеграм-канале клирик Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин.
 
В тему: Священники 11 епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов.
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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