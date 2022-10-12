Россия говорит, что Украина готовила теракт под Москвой

Главное: Россияне говорят, что Украина готовила теракт в Московской области. С помощью ПЗРК «Игла».

Детали: В ФСБ России уверяют, что пресекли диверсионно-террористические акты, которые спецслужбы Украины готовили в Московском регионе. Отмечается, что предполагалось использовать переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Известно, что был задержан гражданин Украины 1972 года рождения.

Спецслужбы уверяют: «Задержанный по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки террористических актов, а также подобрал место их хранения».

Отмечается также: «Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ».

Уточняется, что уголовное дело пока возбуждено по статье о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (часть 4 статьи 222 УК РФ), в рамках которого документируется причастность к иным противоправным действиям.

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