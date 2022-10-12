ФСБ утверждает, что Крымский мост взорвало ГУР Украины

Главное: ФСБ обвиняет ГУР Украины во взрыве Крымского моста. Уже есть задержанные.

Детали: В России уверяют, что установили организаторов взрыва Крымского моста. В этом обвинили ГУР министерства обороны Украины — его руководителя Кирилла Буданова, а также сотрудников и агентуру.

Сообщается, что это выяснили ФСБ совместно со Следственным комитетом.

Отмечается: «Бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО „Транслогистик УА“ (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)».

Информируется: «К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985)».

В ФСБ говорят: «С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале „Трансальянс“ груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО „ГУ АР ДЖИ ГРУП“ (Армения, город Алаверди), а получателем ООО „Лидер“ (Москва)».

Сообщается: «На зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через „Верхний Ларс“ и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае».

Россияне уверяют: «7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злоба (1987) и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО „ТЭК-34“ (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06-03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв».

В РФ говорят: «Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко (1988) из Кременчуга».

Резюмируется, что были задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке взрыва.

В тему: Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших.