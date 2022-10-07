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Новости > В Китае нашли древнейшую на планете рыбу

В Китае нашли древнейшую на планете рыбу

Агата Кловская
07.10.22 15:55
74
В Китае нашли древнейшую на планете рыбу

Главное: Китайские ученые обнаружили древнейшую на планете рыбу. Окаменелости рыбы с зубами были обнаружены на юге Китая, в провинции Гуйчжоу.

Детали: Китайские ученые обнаружили рыбу Qianodus duplicis, населявшуюся нашу планету около 443-419 миллионов лет назад. Именно тогда у позвоночных появилось эволюционное новшество, определившее дальнейший курс развития. Об этом сообщает Naturе.

Отмечается, что около 425 миллионов лет назад среди бесчелюстных рыб жаберные дуги, изначально служившие для поддержки дыхательного аппарата, сместились вперед, превратившись в челюсти. Примерно в такое же время появились первые настоящие зубы.

Существует несколько теорий их происхождения, которые включают развитие зубов из рыбьей чешуи или роговых образований глотки, но в конечном итоге зубы и челюсти сформировали единый аппарат, служащий для хватания и удерживания крупной сопротивляющейся добычи.

Таким образом, данные зубы на 14 миллионов лет старше любых других, обнаруженных палеонтологами.

В тему: Ученые нашли останки рыбы возрастом 380 млн лет.

Тэги: ученые, Китай, наука, рыба

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