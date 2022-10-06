Зимой украинцам придется сидеть без света по 6-8 часов

Главное: Украинцев предупредили, что зимой придется сидеть по 6-8 часов без света. Экс-начальник пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Корольчук считает, что Украине хватит имеющихся запасов угля, но при условии работающих энергоблоков.

Детали: Полномасштабное российское вторжение в Украину и энергетический кризис могут сделать неизбежными веерные отключения электроэнергии во время отопительного периода. Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт Института энергетических стратегий и бывший начальник пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Корольчук.

«Что касается электроэнергии, даже без Запорожской АЭС нам хватает имеющегося объема, и зиму мы можем пройти», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Украине хватит имеющихся запасов угля, но при условии работающих энергоблоков.

«У нас и угля достаточно, где-то 2,5 миллиона тонн — с сокращением потребления электроэнергии промышленностью, населением, нам этого хватает. Но в условиях, если стабильно будут работать все блоки атомной электростанции. В ситуации остановки блока или двух блоков, выпадет тысяча или две тысячи мегаватт, и тогда, скорее всего, будут прибегать к веерным отключениям, то есть контролируемому процессу ограничения потребления электроэнергии. Я не думаю, что будет проблемой пережить 5, 6 или 8 часов без электроэнергии. Если это все будет контролируемо. В 90-х годах такое было. Не прям такое, нельзя сравнивать, но было», — заявил эксперт.

Корольчук также отметил, что Украине должно хватить газа собственной добычи.

«В условиях уменьшения потребления газа промышленностью и населением нам хватает газа собственной добычи. Слава Богу, что она сохраняется — уменьшилась, но не существенно. Добывали 20, будем добывать 18 миллиардов кубометров. Это небольшое падение в условиях войны. Мы закачаем до начала отопительного сезона в подземные хранилища где-то 14,5 миллиарда. Планировали 15, но получится 14,5. Хватит и 12 миллиардов кубометров», — отметил эксперт.

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