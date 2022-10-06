С начала года в Украине ускорилась инфляция

Главное: В Украине ускоряется инфляция. Причины назвали в НБУ.

Детали: В НБУ говорят, что потребительская инфляция в Украине ускоряется. Если в августе она составляла 23,8%, то в сентябре составила уже 24,4%.

Информируется, что основными факторами усиления инфляционного давления остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты перенесения от коррекции курса гривны.

Финансовый регулятор говорит, что повышение официального курса доллара к гривне (на 25% в июле), а также ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий обусловили ускорение инфляции.

Отмечается: «Быстрее дорожали и отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов), ограниченное предложение (мясные продукты), рост стоимости импорта (рис, цитрусовые, бананы)».

Сообщается, что инфляцию сдерживало расширение предложения отечественных круп и топлива.

НБУ уверяет, что благодаря удешевлению нефти и нормализации логистики продолжалось замедление роста цен на топливо, а тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении.

Резюмируется: «Быстрее росли цены на алкогольные напитки, прежде всего, вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару, а также ускорялось подорожание табачных изделий».

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