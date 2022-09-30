Названа дата встречи Рамштайн-6

Главное: Следующая встреча стран, входящих в группу Рамштайн, состоится 12 октября в Брюсселе. Посол США при НАТО подчеркнула, что военная помощь Украине будет продолжать поступать от Соединенных Штатов и от других стран-союзников по НАТО.

Детали: Представители стран, входящих в группу Рамштайн, соберутся на следующее заседание 12 октября в Брюсселе. Об этом журналистам сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, пишет Голос Америки.

На вопрос, чего ожидать от предстоящей встречи, и может ли рассчитывать Украина на получение дальнобойных ракет, достигающих целей на расстоянии 300 километров, западных танков, боевых самолетов, посол ответила, что оказание помощи — это процесс, который постоянно развивается.

«Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», — отметила Джулиан Смит.

Посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.

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