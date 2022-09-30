На Ровенщине суд признал общину УПЦ потерпевшей стороной в конфликте с ПЦУ

Главное: Суд признал верующих УПЦ села Хоров на Ровенщине потерпевшей стороной в конфликте с ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу Ровенской епархии, 29 сентября Острожский районный суд вынес решение, согласно которому религиозная община Украинской Православной Церкви Петропавловского храма села Хоров является потерпевшей стороной в конфликте с ПЦУ.

На своем заседании Острожский районный суд рассмотрел жалобу общины УПЦ села Хоров Острожского благочиния на бездействие следователей, отказавшихся признать общину потерпевшей стороной в межконфессиональном конфликте, который инициировали представители ПЦУ.

Острожский суд заслушал свидетелей по делу и обязал признать верующих УПЦ потерпевшей стороной в религиозном конфликте. Также суд признал и ряд других правонарушений, совершенных религиозной общиной ПЦУ: подделка документов, на основании которых была проведена перерегистрация, вследствие чего религиозную общину УПЦ исключили из ЕГР; разжигание религиозной вражды; попытки силового захвата храма, признанного памятником архитектуры.

Юрист и правозащитница Раиса Дмитренко отметила, что «решение суда является законным», оно «защищает конституционные права как каждого человека, так и общины в целом и подтверждает, что в отношении нашей общины совершены правонарушения».

«Религиозная община будет впредь отстаивать свои права на свободное исповедование своей веры, и никто не имеет права силой заставлять ее менять конфессиональную принадлежность», — подчеркнула Раиса Дмитренко.

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