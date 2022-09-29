На Тернопольщине освятили престол для общины УПЦ, храм которой захватили активисты ПЦУ

Главное: В Тернопольской области освятили престол для Крестовоздвиженской общины Украинской Православной Церкви в селе Дзвиняча.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения престола и затем Божественную литургию возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

«Дай Бог, чтобы этот храм, который вы построили, стал местом неисчерпаемой благодати Божией. А для этого каждый из нас должен нести свой крест, и чтобы Господь помог нам нести его и войти в благословенную вечность», — сказал митрополит Сергий, обращаясь к верующим.

После того, как отец Феодор перешел в ПЦУ, прихожане УПЦ в селе Дзвиняча остались без храма. Тогда верующие обустроили помещение для богослужений, для чего приобрели одно из хозяйственных построек в населенном пункте. Несмотря на то, что протоиерей Федор покаялся и вернулся в УПЦ, храм остался у сторонников ПЦУ.

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