Третий день в медиа и соцсетях обсуждают публикацию в авторитетном американском журнале Time пространного материала о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном. Большинство медиа вышли с красноречивыми заголовками: «Он — самый умный»: Залужный признался, что учился у главнокомандующего ВС РФ Герасимова« — пишет УНИАН. «Залужный признался, что вырос на российской военной доктрине» — пишет «Слово и дело».



Как пишет Багнет, по мнению политического эксперта Вадима Довнара, это достаточно странные заявления, как для украинского главнокомандующего . Особенно если речь идет о фактическом своем главном враге. Он считает, что «это же не спорт, где уважение к противнику — одна из самых больших добродетелей».



Герасимов — основоположник термина «гибридная война». Он ответственен за смерти тысяч и тысяч украинцев. Он — жестокий и коварный враг, подчиненные которого постоянно нарушают правила ведения войны. И после победы Украины он обязательно будет осужден международным трибуналом.



«Так что же это было в исполнении Валерия Федоровича, человека, которым искренне восхищается большинство украинцев и значительная часть цивилизованного мира? Ностальгия по советской военной школе, действительно ярким представителем которой является Герасимов? Ошибка пиар-службы, не вычеркнувшая эти слова из готового материала? Что характерно, никакого опровержения этих слов еще нет, что однозначно свидетельствует, что цитата — правдивая.



Другой нюанс этого материала Time — отсутствие „боевых“ фотографий Главнокомандующего. Вряд ли их бы не опубликовали, если бы они были налицо. Поэтому слухи, что Залужный руководит боевыми действиями из далеких от передовой командных центров и, в отличие от других командиров и даже Президента Зеленского, не посещает позиции, передовые части и штабы, имеют под собой определенную почву. О чем тоже следовало бы упомянуть в публикации», — добавляет издание.