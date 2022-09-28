Сообщество «Оргия на Щекавице когда е@@нет» заблокировали из-за... порнухи

Главное: Популярное сообщество «Оргия на Щекавице когда е@@нет» заблокировали в Telegram. Из-за обилия порнографии.

Детали: Популярное сообщество «Оргия на Щекавице когда е@@нет» заблокировали в Telegram «для удаления всего порнографического контента». Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Сейчас в сообществе осталось лишь несколько постов и ссылка на закрытый чат для обсуждений.

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