Еврокомиссия одобрила потолок цены на нефть РФ

Главное: В ЕС рассматривают ограничение цен на российскую нефть на уровне ее реализации в Азии. Это примерно на 30% дешевле текущих цен в Европе.

Детали: В Еврокомиссии одобрили новый пакет санкций против РФ, в который войдет ограничение цены на российскую нефть и отмена запрета на транспортировку российских удобрений и цемента. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

Так, Еврокомиссия планирует рекомендовать странам содружества запретить компаниям транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает определенный предел.

По данным издания, в ЕС рассматривают ограничение цен на российскую нефть на уровне ее реализации в Азии — примерно на 30% дешевле текущих цен в Европе.

Отмечается, что Кипр, Греция и Мальта долгое время не соглашались на введения потолка цен на российскую нефть, поскольку они зарабатывают на транспортировке нефти из России.

Однако, по словам собеседников издания, было согласовано предварительное решение, согласно которому Греция, Кипр и Мальта получат компенсацию в виде отмены запрета на транспортировку российских удобрений, цемента и других продуктов.

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