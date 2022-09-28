Киевлян предупредили о превышении концентрации вредных веществ в воздухе

Главное: В Киеве превышена концентрация вредных веществ в воздухе. В ближайшие двое-трое суток неустойчивый характер погоды не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Детали: Жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха. В некоторых районах норма превышена более чем в три раза, сообщила накануне в еженедельном отчете Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что с 19 по 24 сентября в воздухе в столице Украины зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

— взвешенных веществ — в 1,0-1,1 раза на площадях Бессарабской и Победы;

— оксида углерода — в 1,0-1,3 раза на проспекте Победы в районе метро Святошино, в 1,7 раза — там же 22 сентября;

— диоксида азота — в 3,2-3,5 раза на площади Победы и ул. Каунасской 20 сентября, в 2,0-3,0 раза — на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, проспектах Оболонском и Победы, в 1,0-1,9 раза — на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37;

— формальдегида — в 2,0-2,7 раза по ул. Академика Стражеско, площадях Победы и Бессарабской, бульваре Леси Украинки, ул. Каунасской, проспекте Победы, Демеевской площади, в 1,3-1,8 раза — по ул. Александра Довженко в районе метро Шулявка, ул. Попудренко, Оболонском проспекте, в районе Гидропарка, а именно возле моста Метро, в 1,0-1,1 раза — на проспекте Науки.

Всего на 15 стационарных постах обсерватории с 19 по 24 сентября было отобрано и проанализировано 1572 пробы атмосферного воздуха.

При этом указано, что в целом по сравнению с предыдущей неделей содержание загрязняющих примесей в воздухе снизилось, чему способствовали погодные условия — невысокая температура воздуха, осадки в виде дождя и усиление скорости ветра в отдельные дни.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие двое-трое суток неустойчивый характер погоды (возможно формирование туманов, незначительное повышение температуры воздуха) в основном не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

В тему: Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом.