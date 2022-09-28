США хотят дать Украине 12,4 миллиарда долларов

Главное: США могут дать Украине 12,4 миллиарда долларов. Решение одобрил Сенат.

Детали: Американский Сенат одобрил законопроект, согласно которому Украина получит от США военную помощь на 12,4 миллиарда долларов. Куда пойдут деньги, пишет издание The Hill.

Известно, что документ поддержали 72 сенатора, а 23 высказались против.

Теперь за него должны проголосовать в Палате представителей, после чего законопроект подпишет президент Джо Байден.

Куда пойдут деньги?

Ожидается, что три миллиарда дадут на вооружение, а еще полтора – на пополнение запасов оружия США, переданных Украине.

Прогнозируется, что 3,7 миллиарда отправят на дополнительную военную помощь для ВСУ, 2,8 миллиарда – на поддержку разведки, специальных выплат для войск США, размещенных в Европе, а 540 миллионов – на увеличение производства боеприпасов.

Кроме этого 4,5 миллиарда предусматриваются как экономическая помощь для нашей страны.

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