Ученые нашли братскую могилу с трехметровыми скелетами похожих на людей существ

Главное: Ученые нашли останки человекоподобных существ ростом в четыре метра. Некоторые эксперты предполагают, что это могут быть скелеты существ под названием снежный человек.

Детали: Ученые обнаружили братскую могилу с трехметровыми скелетами. Это произошло в Луизиане. Фанаты йети предположили, что это мог быть мифический снежный человек, пишет Daily Star.

«Считается, что они были убиты в доисторической битве и что тела лежали там, где они упали, пока не были покрыты аллювиальными отложениями из-за наводнения реки Миссисипи. До сих пор не было проведено научного исследования костей, но некоторые из них были привезены сюда, и, кажется, мало кто сомневается в точности измерений», — сказано в сообщении.

На месте братской могилы были обнаружены несколько десятков тел огромных гуманоидов. Примечательно, что все они были расположены в разных позах.

При этом, оптимальным ростом йети, по мнению наблюдателей, считается чуть более 2,5 метров, максим три метра.

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