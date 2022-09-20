В разведке рассказали, как долго российская армия еще может воевать

Главное: Украинская разведка оценила потенциал России продолжать боевые действия против Украины. По имеющейся информации, РФ может воевать минимум до лета 2023 года.

Детали: Россия сможет продолжать войну с Украиной, по меньшей мере, до лета следующего года, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. О военном потенциале РФ он рассказал в интервью Kyiv Post.

Он пояснил, что прогнозы о возможных сроках окончания войны основываются на статистике — какие группировки действуют на фронтах, запасы и резервы, в частности, запасы боеприпасов, а также количество вооружений украинской армии, способность которой воевать сильно будет зависеть от помощи союзников.

«Также от действующих и последующих санкций есть эффект. На сегодняшний день санкции очень эффективно работают против военно-оборонного комплекса РФ. В первую очередь санкции касаются производства ракетного вооружения, и мы четко уже видим результаты», — сказал Скибицкий.

Он отметил, что разведка постоянно отслеживает производство в РФ новых ракет типа Калибр и Искандер.

«Санкции действуют — но потенциала России еще хватит как минимум до лета следующего года. В дальнейшем все будет зависеть от тех факторов, которые я назвал, но ресурс РФ тоже исчерпывающий. Мы постараемся нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом», — сказал Скибицкий.

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