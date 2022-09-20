В Херсоне при храме УПЦ действует Центр гуманитарной помощи жителям города

Главное: В Херсоне при храме в честь Касперовской иконы Божией Матери Украинской Православной Церкви создан центр гуманитарной помощи.

Детали: Как сообщается Как сообщается Центр информации УПЦ со ссылкой на detkamda.church.ua, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна оказывается помощь продуктами питания, горячей пищей, медикаментами, детским питанием, средствами гигиены.

«Жители города сейчас — это люди, которые остались здесь по разным причинам: больные родители, маленькие дети, нехватка средств или чувство ужаса из-за отсутствия гуманитарных коридоров и неизвестности. Остаются со своей паствой и священники: духовная и нравственная христианская поддержка особенно нужна в это время», — поделились в епархии.

Активную поддержку благотворительной деятельности на Херсонщине оказывает Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам и Попечительский фонд Нью-Йорка.