При столичном храме УПЦ кормят нуждающихся и переселенцев

Главное: В Киеве при храме преподобного Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви в Соломенском районе кормят переселенцев и всех нуждающихся.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на prp-sergiy.kiev.ua, на первое кормление 17 сентября пришли 13 человек, среди которых были беженцы, пенсионеры и бездомные.

«Всем пришедшим были розданы бутерброды и шоколадные батончики. Со вторника (20 сентября) будут раздаваться полноценные горячие обеды», — говорится в сообщении на сайте храма.

Кормление всех нуждающихся будет совершаться во вторник, четверг и субботу в 19.00 по улице Уманская 14.

«Всех желающих приобщиться к делу добра и действенно свидетельствовать о любви к ближним. Нужны люди, которые могут варить кашу, расфасовывать и раздавать продукты», — приглашают на приходе, и добавили, что обращаться можно по телефону 0682840891 (диакон Александр).

Также в сообщении говорится, что кто не имеет возможности помогать руками, могут делать посильные пожертвования на карточку 5375411507114739 (Монобанк).

«За всех, кто помогает в этом важном деле, в храме будет совершаться благодарственная молитва. Имена для поминовения себя и своих родных благотворители могут написать в назначении платежа при переводе средств или отправить на электронный адрес — [email protected] », — сообщили в пресс-службе храма.