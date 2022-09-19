При столичном храме УПЦ кормят нуждающихся и переселенцев

«Всем пришедшим были розданы бутерброды и шоколадные батончики. Со вторника (20 сентября) будут раздаваться полноценные горячие обеды», — говорится в сообщении на сайте храма.
Кормление всех нуждающихся будет совершаться во вторник, четверг и субботу в 19.00 по улице Уманская 14.
«Всех желающих приобщиться к делу добра и действенно свидетельствовать о любви к ближним. Нужны люди, которые могут варить кашу, расфасовывать и раздавать продукты», — приглашают на приходе, и добавили, что обращаться можно по телефону 0682840891 (диакон Александр).
Также в сообщении говорится, что кто не имеет возможности помогать руками, могут делать посильные пожертвования на карточку 5375411507114739 (Монобанк).
«За всех, кто помогает в этом важном деле, в храме будет совершаться благодарственная молитва. Имена для поминовения себя и своих родных благотворители могут написать в назначении платежа при переводе средств или отправить на электронный адрес — [email protected]», — сообщили в пресс-службе храма.
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