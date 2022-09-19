Митрополит УПЦ считает, что Собор в Феофании положил начало нового этапа в жизни Церкви

Главное: Новый этап в жизни Украинской Православной Церкви не такой простой и комфортный, но спасительный.

«Решения Собора не формальны. Усилиями и твердостью нашего Блаженнейшего, благоразумием и мудростью нашего епископата и священнослужителей, послушанием и преданностью наших верных, эти решения определили начало нового этапа жизни Церкви, возможно не такого простого и комфортного как хотелось бы, но однозначно спасительного», — отметил митрополит Боголеп.

Он считает, что решения Собора в полной мере можно будет оценить и понять со временем.

«Наша Церковь водительством Божиим и молитвами нашего Предстоятеля стала „взрослее“ и „ответственнее“. На Соборе мы все почувствовали, что наша Церковь жива, это не просто религиозная структура, а духовный организм, направляющий свои усилия к сохранению истины, чистоты веры и спасению», — добавил он.

Митрополит Боголеп призвал всех критикующих Собор и епископат УПЦ приехать в Украину и окунуться в атмосферу войны.

«Легко рассуждать о трагических событиях, которые происходят за сотни километров от твоего дома. Сидя в теплом кабинете и потребляя новости из интернета, не видя каждый день глаза беженцев, потерявших свои дома, не слыша вопль матерей, которые хоронят своих детей, не отпевая солдат в закрытых гробах. Лучше бы те, кто рассуждают о легитимности Собора, нашли в себе силы и просто выразили сочувствие, такое простое не заполитизированное, человеческое сочувствие», — отметил он.

«Каждому, кому мерещится раскол, нужно слушать и слышать голос Церкви, свято хранить сердечный мир и упование на Промысел Божий. Мы действительно живем в очень сложное время, когда происходит глобальная деформация человеческого сознания и всего общества, а в нашем случае она еще усиливается по причине длящейся войны. Нам действительно очень важно сохранить истину, но хранение истины не заключается в фанатичной приверженности тем или иным привычным формам человеческого восприятия духовного мира», — подытожил иерарх УПЦ