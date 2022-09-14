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Новости > ВСУ взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область

ВСУ взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область

Александр Панько
14.09.22 16:29
83
ВСУ взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область

Главное: ВСУ держат под огневым контролем почти всю оккупированную территорию Херсонской области.

Детали: Вооруженные силы Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в среду, 14 сентября.

«Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах», — заявила она.

Гуменюк напомнила особенности военной операции на юге из-за ландшафта.

«Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны врага. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян — это очень их деморализует», — сказала она.

По ее словам, моральное состояние войск РФ также подорвано успехами ВСУ при наступлении в Харьковской области.

В тему: Зеленский приехал в Изюм и дал громкое обещание.

Тэги: Херсон, Херсонская область, ВСУ, война в Украине, Наталья Гуменюк, огневой контроль

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