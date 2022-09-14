Главное: Филипп Киркоров отметился скандальным признанием. Певец заявил, что страдает от обжорства.

Детали: 55-летний российский певец Филипп Киркоров сделал скандальное признание. Его цитируют местные СМИ.

Так, артист заявил, что у него зависимость от вредной еды и он страдает от обжорства.

Он сказал: «Главный мой грех – это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь!».

Певец заявил, что любит газировку и мучное.

В то же время, по его словам, он не умеет готовить: «Кулинария – не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени».

Филипп Киркоров отметил, что периодически пытается сесть на жесткую диету, чтобы сбросить вес, но не может справиться с зависимостью и срывается.

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