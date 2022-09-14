Главное: Джо Байден прокомментировал наступление ВСУ. Он говорит о значительном прогрессе.

Детали: Президент США Джо Байден во время встречи с журналистами прокомментировал успехи ВСУ на фронте, после которого последовало отступление россиян в Харьковской области. Он назвал это значительным прогрессом.

Так, политик сказал: «Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь».

В то же время, отвечая на вопрос, считает ли он текущий ход военных действий поворотным моментом, глава государства отметил: «На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать».

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