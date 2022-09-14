На Запорожской АЭС возобновили работу резервных линий электропередач

Главное: Ситуация на ЗАЭС остается непростой. Однако удалось возобновить работу третьей резервной линии электропередач.

Детали: На Запорожской АЭС в Энергодаре, который контролируют российские военные, накануне, во вторник, 13 сентября, сотрудники объекта возобновили работу третьей резервной линии электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

Как стало известно, что резервная линия 150 кВ вновь доступна после ремонта электрораспределительной станции на соседней теплоэлектростанции.

Сообщается, что на объекте восстановлены все три резервные линии электроснабжения.

В МАГАТЭ говорят, что одна из них, линия 750/330 кВ, сейчас обеспечивает АЭС внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения и других важных функций безопасности.

При этом линии 330 кВ и 150 кВ находятся в резерве.

Отмечается, что все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, они нуждаются в электроэнергии для поддержания необходимых функций безопасности.

Резюмируется, что четыре основные внешние линии электропередач не работают, и сейчас станция не обеспечивает электроэнергией домохозяйства и заводы.

В тему: МАГАТЭ требует создать защитную зону вокруг ЗАЭС.