Зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, — ООН

Главное: В ООН прогнозируют, что зимой в Украине возможен дефицит электроэнергии. Организация работает с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия военных действий.

Детали: В ближайшую зиму Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Об этом, как сообщает пресс-служба генерального секретаря ООН, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Что касается зимы, то мы, конечно, озабочены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет за собой разрушительные последствия», — заявил Дюжаррик.

Представитель генсека подчеркнул, что ООН работает с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия военных действий.

В тему: В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян.