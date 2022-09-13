Зеленский рассказал, как идет процесс деоккупации территорий

Главное: По словам Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины освобождают украинские территории на юге и востоке. Движение войск продолжается.

Детали: Новости сегодня такие - с начала сентября украинским защитникам удалось деоккупировать более шести тысяч квадратных километров территории Украины. Об этом в понедельник, 12 сентября, во время традиционного обращения к украинским сказал президент Владимир Зеленский.

«От первых чисел сентября и сегодня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины — на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается. Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на Южном направлении. Благодарю 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед при всем — несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию кафиров. Благодарю бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага. Ребята, вы настоящие герои», — сказал президент.

Зеленский также поблагодарил украинских зенитчиков, которые вчера сбили 9 из 12 ракет, которые оккупанты выпустили по Украине.

«Отдельно хочу поблагодарить наших зенитчиков. Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но при этом большинство ракет террористов удалось сбить. Девять из 12 ракет были сбиты. Семь ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования „Восток“ и две ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования „Центр“. Благодарю вас, наши защитники, наши защитницы», — добавил Зеленский.

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