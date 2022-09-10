Верующие УПЦ сегодня празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах

Главное: Сегодня в Киево-Печерской лавре празднуют один из главных праздников обители — Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , Дальние пещеры также принято называть «Феодосиевыми», по имени их основателя — преподобного Феодосия Печерского.

Пещеры довольно запутанные. Общая длина лабиринта, не считая Варяжских пещер, около 300 метров. В Дальних пещерах находится 49 мощей и около 30 мироточивых глав. Мощи в раках покрыты облачениями, но в некоторых раках оставлены непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о нетлении святых.

В число преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах входят иноки, которые совершали свой духовный подвиг в период с XI по XV века. О них не сохранилось подробных сведений, кроме имени, времени несения подви­гов и указания какого рода были их духовные труды.

Многие имена преподобных остались неизвестны.

Преподобные отцы Киево-Печерской лавры — покровители монашествующих и помощники всем православным христианам в скорбях. Преподобным молятся об исцелении в болезнях, обращаются за помощью во время голода и бедствий, за защитой в борьбе со страстями, за поддержкой в различных делах.