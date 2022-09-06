Управделами УПЦ объяснил, почему каждый призван быть миротворцем

Главное: Миротворцы — это не только те, кто примиряют враждующих людей, но прежде всего те, кто смог примирить свои душевные и телесные силы.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9), — так звучит седьмая из девяти заповедей блаженств, данных Спасителем в Нагорной проповеди.

«По словам святителя Иоанна Златоуста, данной заповедью Христос „не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует большего, а именно — чтобы мы примиряли несогласия и раздоры других“. По заповеди Христа, мы должны стать миротворйами, то есть теми, кто устрояет на земле мир. В этом случае танем сынами Божьими по благодати», — сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что уже само рождество Господа нашего Иисуса Христа сопровождалось ангельской песней: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).

«Как замечает святитель и исповедник Лука, архиепископ Крымский, „миротворцы — это те, кто, противясь злу, тем самым, зачастую, сами себя обрекают на определённые страдания и лишения, чем заслуживают для себя великую награду: возможность быть наречёнными сынами Божьими“», — привёл цитату архиерей.

Архиерей также отметил, что есть другое мнение святых отцов касательно того, кто же такие миротворцы.

«Миротворцы — это не только те, кто примиряют враждующих людей, но прежде всего те, кто смог примирить свои душевные и телесные силы», — сказал он и привёл слова преподобного Петра Дамаскина: «Истинные миротворцы умиротворяют душу и тело, подчиняя их духу, чтобы благодать Святого Духа смогла плодотворно действовать в душе и руководить ею. Грех, совершённый прародителями в раю, повредил духовно-телесную природу человека, вследствие чего тело перестало подчиняться душе, а душа — духу».

Управделами УПЦ отметил, что в природу человека вкрался некий разлад, устроняемый только жизнью во Христе. «Именно поэтому преподобный Иси́дор Пелусио́т называет миротворцами тех, кто находится в мире с самим собой и которые победили в себе внутреннюю вражду», — добавил владыка.

Мир с другими людьми как противоположность отчуждённости от других возможен тогда, когда человек восстановит мир в своём сердце, считает архиерей.

«Таким образом, истинные миротворцы — это те, кто, удалившись от страстей и пороков, своим личным примером служат для примирения других», — подытожил митрополит Антоний.