На Полтавщине УПЦ передала гуманитарную помощь детям-сиротам

Главное: На Полтавщине волонтеры центра «Благо» передали гуманитарную помощь в Кременчугский областной специализированный дом ребенка.

«В ходе посещения заведения состоялось общение на духовные темы с представителями администрации интерната. В разговоре были озвучены самые болезненные вопросы. Волонтеры оказали гуманитарную помощь малышам от неравнодушных людей в виде памперсов и продуктов питания. К сожалению, встретиться непосредственно и пообщаться с маленькими жителями этого заведения не было возможности», — говорится в сообщении.

Благотворительная акция состоялась по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа.

Волонтеры центра «Благо» с руководством специализированного заведения искренне благодарят всех благотворителей.

Как сообщалось ранее, вицеректор Полтавской миссионерской духовной семинарии УПЦ архиепископ Вениамин (Погребной) передал Управлению здравоохранения Горишнеплавнивского городского совета медицинское оборудование, технику и лекарства.