Жителей Крыма готовят к деоккупации

Главное: Активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя разработали и расклеили по городу новые листовки. В них людей призывают подготовиться к освобождению полуострова.

Детали: В нескольких городах оккупированного Крыма активисты расклеили новые открытки, призывая граждан подготовиться к освобождению полуострова и при необходимости эвакуироваться. Об этом сообщает движение Желтая лента.

«Несколько недель назад мы писали о важности эвакуации из временно оккупированного Крыма, поскольку рашисты могут делать разные провокации, поджигать самих себя, курить у военных объектов. Наши активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя разработали и расклеили новые листовки», — сказано в сообщении.

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