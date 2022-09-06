На Волыни активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Скулине

Главное: На Волыни активисты ПЦУ рейдеры сломали двери и захватили храм Украинской Православной Церкви в Скулине на Ковельщине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Владимир-Волынской епархии, местные чиновники оставили без государственной регистрации религиозную общину Украинской Православной Церкви, а на ее адрес в государственный реестр внесли новообразованную общину ПЦУ.

«Рейдерскую схему проверили уже испытанным методом — представители ПЦУ и определенных политических сил собирают сход жителей села и задают заранее провокативные вопросы голосования: „Кто за то, чтобы в нашем селе была украинская Церковь? А кто за то, чтобы была русская?“. Ради дальнейшего разделения украинского общества организаторы таких собраний сознательно культивируют миф, что в Украине под видом Украинской Православной Церкви даже в период войны открыто действует прокремлевская сила, которую нужно немедленно уничтожить. Результат такого манипулятивного голосования несложно спрогнозировать», — подчеркнули в епархии.

В Скулине, после нескольких неудачных попыток указанных рейдеров завладеть храмом в честь святого апостола Иоанна Богослова, членами религиозной общины УПЦ было подано и зарегистрировано заявление в суд.

«5 сентября, во время еще одной попытки взломать дверь и завладеть храмом, полиция заявила сторонникам ПЦУ, что до решения вопроса законным образом в суде, храм должен быть и дальше закрыт и опечатан», — поделились в епархии.

Утром 6 сентября церковные двери были сломаны и активисты ВЦУ захватили храм.

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