Россияне планируют провести мобилизацию в Мариуполе

Главное: В сентябре в Мариуполе россияне планируют провести мобилизацию. Представитель городской власти призывает мужчин искать способы избежать попадания в ряды российской армии.

Детали: В Мариуполе и Мариупольском районе россияне в сентябре планируют провести мобилизацию. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В последний день августа в Мангуше прошло заседание гауляйтеров. От донецкого руководства поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение возложено на бумагу. Это означает, что, по крайней мере, Мангушский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября. По нашим данным, такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации», — пишет Андрющенко.

Представитель городской власти призывает мужчин искать способы избежать мобилизации в ряды оккупантов.

«Поэтому, мужчины мобилизационного возраста, пока не введен запрет, эвакуируйтесь. Любым путем в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо», — написал советник мэра.

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