Путин собрался на Донбасс. Но есть одно «но»

Главное: Владимир Путин собрался посетить оккупированный Донбасс. Впрочем, поездка российского президента на оккупированные украинские территории состоится когда «время придет», заявил Песков.

Детали: Президент России Владимир Путин посетит оккупированный Донбасс, «когда придет время». Об этом в интервью Известиям заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится», — сказал он.

Песков заявил, что у России «планы по развитию (Донбасса) обширные».

«И стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения — это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты», — говорит представитель Кремля.

Песков утверждает, что работа на Донбассе ведется активно, и «там работают много-много тысяч людей».

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