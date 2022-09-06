В Энергодаре прогремел мощный взрыв

Главное: Во временно оккупированном Энергодаре прогремел мощный взрыв. После инцидента, подробности которого выясняются, в городе одновременно исчезли свет и вода.

Детали: В Энергодаре Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего в городе пропало электричество и водоснабжение. Об этом 6 сентября сообщил мэр Дмитрий Орлов.

«Сегодня в 12.20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение», — уточнил он.

Орлов добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

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