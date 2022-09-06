ВСУ постепенно возвращают утраченные позиции на Луганщине

Главное: Российские военные в последние дни потеряли на Луганщине до 100 человек и около 100 единиц техники. Бойцы ВСУ за сутки продвинулись на несколько сотен метров.

Детали: ВСУ частично продвинулись и закрепились в Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в области есть определенные положительные результаты.

«Несколько сотен метров у нас за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Поскольку были отражены атаки и были некоторые небольшие продвижения», — отметил Гайдай.

Также глава ОВА сообщил, что из-за «хлопка» на складах в области россияне в последние дни потеряли до 100 человек и около 100 единиц техники.

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