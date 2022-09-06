В УПЦ объяснили, как выбрать нательный крест

Главное: Нательный крест — орудие победы над грехом, дьяволом и смертью, отличаются только традиции изображения креста. Можно выбрать нательный крест любой формы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь», комментируя различия и каноничность разных типов нательных крестов.

«Если католики или протестанты в своем большинстве используют ту или иную форму главного символа христианства, то это отнюдь не значит, что сам крест становится каким-то еретическим. Более того, четырехконечный крест присутствовал в богослужебной практике христиан с самых ранних веков. В таком виде он использовался и в Византии, и в Древней Руси. Не секрет, что и сегодня в православии четырехконечный крест употребляется без всяких колебаний и не считается чем-то специфически западным. А вот привычный для нас восьмиконечный крест — лишь одна из вариаций его изображения», — отметил священник.

Он подчеркнул, что сравнивая и ища «противоречия» между двумя традициями изображения главного символа христианства, люди забывают, что существуют десятки различных типов креста, не говоря о множестве более мелких вариаций.

«Любой спор относительно традиции изображения креста имеет смысл больше в каких-то археологических или искусствоведческих научных кругах, а для христиан это во многом „сотрясание воздуха“.

Поэтому для тех, кто задается вопросом: „Можно ли православному/православной носить католический крест?“ — я советовал бы задуматься над тем, что всё зависит от того, насколько каждый конкретный крест на самом деле „католический“, а не мы сами, по собственному невежеству, его в таковые записали. Есть просто Крест — христианский символ победы над дьяволом, грехом и смертью», — подытожил священник.

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