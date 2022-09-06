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Новости > В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах

В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах

Агата Кловская
06.09.22 09:47
232
В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах

Главное: В Генштабе сообщили о тактическом успехе ВСУ на Краматорском направлении. Силы обороны сумели там выбить противника из ранее занятых им позиций.

Детали: С начала нынешних суток украинские военные отбили попытки наступления со стороны российских агрессоров в районах девяти населенных пунктов. При этом ВСУ добились тактического успеха под Краматорском, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 5 сентября.

Указано, что за день враг совершили более 40 обстрелов из РСЗО и более 25 авиационных ударов для поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.

Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области, Дмитровка, Богородичное, Зайцевое, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

— На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет.

— На Северском направлении под обстрелы попали приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На других направлениях захватчики, задействуя имеющиеся средства огневого поражения, продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

— на Харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементеевка, Новое, Питомник, Борщова, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотове, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепель;

— на Славянском направлении обстрелам подверглись Краснополье, Вернополье, Дубравное и Богородичное;

— на Краматорском направлении враг атаковал Донецкое, Пискуновку, Кривую Луку, Северск и Спорное;

— на Бахмутском направлении — Николаевку, Веселое, Белогоровку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодему, Зайцево и Майорськ;

— на Авдеевском направлении — Александровку, Авдеевку, Водяное, Красногоровку и Марьинку;

— на Новопавловском направлении — Свободное Поле, Времевку, Новомихайловку и Керменчик;

— на Запорожском направлении — Зеленое Поле, Новоселку, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское.

— на Южнобугском направлении россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Апрельское, Шевченково, Любомировка, Новогригорьевка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

При этом украинские военные отбили попытки наступления оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцевое и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили противника из ранее занятых им позиций.

В течение понедельника авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов оккупантов.

Также сообщается, что успешные действия украинских военных привели к выводу из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки россиян возобновить переброску войск через реку Днепр.

В тему: Зеленский прогнозирует бегство российских военных из Украины.

Тэги: Краматорск, фронт, Генштаб, новости Украины, война в Украине

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