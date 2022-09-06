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Новости > Зеленский прогнозирует бегство российских военных из Украины

Зеленский прогнозирует бегство российских военных из Украины

Агата Кловская
06.09.22 09:16
58
Зеленский прогнозирует бегство российских военных из Украины

Главное: Владимир Зеленский заявил, что вражеская армия убежит из Украины, не имея надежды на спасение. Также глава государства рассказал об уничтожении баз и штабов оккупантов и ситуации на Запорожской АЭС.

Детали: ВСУ продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления.

«А убежит, не имея никакой надежды на спасение», — подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал о ситуации на Запорожской АЭС.

«Сегодня из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины. Снова — это уже второй раз — из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что тот факт, что Россия делает это именно сейчас, накануне выводов МАГАТЭ, является очень красноречивым.

«Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась наихудшей и как можно дольше. Это можно исправить только ужесточением санкций, только официальным признанием России государством-террористом — на всех уровнях», — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что пока Украина контролировала АЭС, там не было угроз радиационной катастрофы. В то же время с приходом РФ там тут же стал возможен наихудший сценарий, какой только можно представить.

В тему: Обнародовано видео реального боя под Херсоном.

Тэги: Запорожье, общество, политика, военные, бегство, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, война в Украине

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