Архиепископ УПЦ рассказал, какая молитва самая действенная

Главное: Каждое прошение должно содержать в себе благодарность, без этого любая молитва будет несовершенной.

«Молитва — это обращение человека к Богу. Естественно, что подобное обращение требует определенного состояния души, которое в христианстве называют покаянием, то есть, четким пониманием своей греховности и милосердия Божия», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что «сила» молитвы определяется глубиной покаяния, а не какой-то словесной формулой, вынуждающей Бога действовать.

«Нужно обратить внимание на тот факт, что молитва — это не обязательно и не всегда просьба. Греческое слово προσευχή, которое переводится как „молитва“, содержит в себе корень ευχή, — тот же, который присутствует в таких словах, как Ευχαριστία (Евхаристия, Благодарение) или ευχαριστώ (благодарю). Это означает, что προσευχή, то есть молитва, в первую очередь связана с благодарностью, а не с просьбой. В этом смысле, человек молящийся — это человек благодарящий, а молитва — выражение благодарности Богу. Именно такая молитва и будет „самой сильной“», — пояснил архиерей.

Иерарх УПЦ считает, что если будем благодарить Господа за скорби и радости, за болезни и здоровье, за солнце и дождь, за зной и холод, благодарить за все, — тогда вся наша жизнь превратится в молитву, а Творец и Податель всяческих благ будет присутствовать в каждом ее моменте. «Тем более, что Он и Сам знает в чем конкретно нуждается каждый из нас», — добавил он.

«Это не означает, что не надо о чем-то просить. В Евангелии Христос приводит много примеров „неотступства“ в молитве (вспомним вдову и судью (Лк. 18, 1-7)). Однако, каждое прошение должно содержать в себе благодарность. Без этого любая молитва будет несовершенной», — подытожил архиепископ Виктор.