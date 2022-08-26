Синоптики пообещали украинцам теплую осень

Главное: В Украине ожидается теплая осень. Прогноз дали в Гидрометцентре.
Детали: В Гидрометцентре говорят, что грядущая осень в Украине будет очень теплой. Синоптики ожидают, что средняя температура воздуха будет на градус выше, чем в последние тридцать лет.
Отмечается, что особенно погода порадует украинцев в первую половину осени.
Информируется: «Продолжительность дня будет уменьшаться, температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться, расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков, туманов».
В то же время во второй половине осени в Карпатах ожидается гололед и снегопады.
Эксперты говорят: «Погода во второй половине осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс».
На сентябрь же в Украине прогнозируется теплая и, как говорят специалисты, почти летняя погода.
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