Синоптики пообещали украинцам теплую осень

Главное: В Украине ожидается теплая осень. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что грядущая осень в Украине будет очень теплой. Синоптики ожидают, что средняя температура воздуха будет на градус выше, чем в последние тридцать лет.

Отмечается, что особенно погода порадует украинцев в первую половину осени.

Информируется: «Продолжительность дня будет уменьшаться, температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться, расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков, туманов».

В то же время во второй половине осени в Карпатах ожидается гололед и снегопады.

Эксперты говорят: «Погода во второй половине осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс».

На сентябрь же в Украине прогнозируется теплая и, как говорят специалисты, почти летняя погода.

В тему: В последние выходные лета в Украине ожидается настоящее пекло.