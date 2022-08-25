Украинцы в соцсетях поздравляют управделами УПЦ митрополита Антония с 55-летием

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви поздравляют управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) с 55-летием в социальных сетях.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в своих поздравлениях верующие благодарят владыку за служение, а также желают здоровья и многая и благая лета.

«В такие времена особенно важна Ваша вера, Ваша молитва, Ваша доброта. С праздником. Храни и береги Вас, Боже, на многая-многая лета», — желает Елена Назаренко.

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Молим Бога о Вашем здравии, терпении, крепости и благополучии. Спаси и сохрани Вас Господь», — поздравил Борис Визиров.

Кравченко Светлана пишет: «Ваше Высокопреосвященство, владыка Антоний, мы вас любим и преданы нашей канонической Церкви и Православной вере. Пусть духовная сила молитвы, крепкая вера, любовь к ближнему и преданность Господу наполняют сердце радостью и душевным теплом! Крепкого здравия на долгие года».

Верующие благодарят владыку Антония за молитвы и просят у Бога даровать ему сил на служение Украинской Православной Церкви.

«Многая и благая лета! Спаси Вас Господи! Духовной радости Вам и Божьих благословений, Покрова Царицы Небесной и помощи всех Святых, ангелов и архангелов», — желает Владислав Белов. «Да благословит Господь Ваши труды во благо нашей Украинской канонической Православной Церкви. Прошу вашего архипастырского благословения», — поздравил Василий Данча.

«Желаем мужества, душевных и телесных сил, мудрости в служении Святой Православной Церкви. Многая лета», — желает Лилия Андрусяк.

Как сообщалось ранее, свой День рождения управделами УПЦ проводит молитвенно.

Митрополит Антоний совершил ночную Божественную литургию в храме Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре.

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