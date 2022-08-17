Зеленский рассказал, как можно повлиять на Путина

Главное: Владимир Зеленский назвал способ повлиять на Путина. Его жизнь зависит от того, угрожает ли ему его внутреннее население или нет, отметил президент Украины.

Детали: Украинский президент Владимир Зеленский назвал введение запрета на въезд россиян в Европу «хорошими и мирными санкциями» и озвучил единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью для The Washington Post, опубликованном во вторник, 16 августа.

«Например, запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза. Хорошие санкции. Я думаю, что они очень хорошие и мирные. В этих санкциях нет ничего, что отнимало бы имущество или человеческую жизнь», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что уже называл самыми важными санкциями против россиян закрытие границ, потому что они отбирают чужую территорию.

«Пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию. Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальное слабее. Полного эмбарго на поставки энергоресурсов нет, границы не закрыты», — сказал Зеленский.

Президент считает, что «какими бы ни были граждане РФ — есть те, кто поддерживает и не поддерживает — их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию».

Зеленский подчеркнул, что россияне должны нести ответственность за людей во власти, а пока же публично выступают против войны единицы.

По его словам, «это единственный способ повлиять на Путина».

«Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает... Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год и увидишь результат», — резюмировал Зеленский.

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